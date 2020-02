Milla Jovovich tenera mamma social: allatta la terzogenita appena nata

A 44 anni, Milla Jovovich è diventata mamma per la terza volta di una bellissima bambina. Dopo le figlie Ever Gabo (12 anni) e Dashiel Edan (4), la ex modella e attrice è diventata mamma di Osian Lark Elliot , nata dall'amore con il regista Paul Anderson , con cui è sposata dal 2009.

E' stata la sorella maggiore della neonata, Ever Gabo, a dare in anteprima l'annuncio della nascita della piccolina, all'insaputa della mamma. La Jovovich non se l'è presa troppo e, qualche ora dopo, ha condiviso con i follower una serie di scatti della bambina e un lungo post: "Ieri, 02/02/2020 alle 8:56 è nata Osian Lark Elliot Jovovich-Anderson", ha scritto. Riguardo alla scelta del nome, ha spiegato: "Osian è un nome maschile gallese e si pronuncia O-shin. So che il nome è lungo, ma la famiglia non trovava un accordo sul secondo nome. Ever e mia madre volevano Lark, Dashiel ed io volevamo Elliot". Poi, con vero orgoglio da mamma, Milla ha descritto la sua creatura: "E' bellissima! I suoi capelli sono più chiari di quelli delle altre ragazze ed è molto forte. Le sue manine si mettono in mezzo e sono difficili da controllare e tira sempre su la testa per vedere cosa sta succedendo".

Una nascita che è arrivata come una benedizione per la Jovovich che circa due anni fa aveva avuto un aborto quando era incinta di quattro mesi. Un'esperienza che ha descritto come una delle più terribili della sua vita, ma che adesso si è definitivamente lasciata alle spalle con l'arrivo di Osian: "E' il nostro piccolo miracolo e siamo grati di averla e siamo completamente pazzi di lei", ha scritto.

