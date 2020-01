Ashley Graham è diventata mamma

Per Ashley Graham il gran giorno è finalmente arrivato. Il 18 gennaio la modella plus size ha dato alla luce il suo primogenito, un maschietto nato dall'amore con il marito, il regista Justin Ervin . Il lieto evento è stato annunciato sui social a distanza di qualche giorno, senza che sia però stato svelato il nome del piccolino.

E' stata una gravidanza vissuta costantemente sui social quella della Graham. Fin dall'annuncio della dolce attesa, Ashley ha condiviso scatti con il pancione in bella mostra, con foto in abiti attillati o totalmente senza veli. E, a pensarci bene, non potevamo aspettarci nulla di diverso da lei, che ha fatto della body positivity la sua arma vincente. Ora che è diventata mamma, si gode il momento lontana da Instagram, ma i fan aspettano trepidanti di avere qualche informazione in più sul bebè...

