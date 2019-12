Ashley Graham sexy con il pancione, tutta nuda su Instagram

La gravidanza di Ashley Graham è ormai agli sgoccioli, e lei è sempre più orgogliosa del suo pancione. La modella plus size su Instagram è hot come non mai, e condivide con i follower uno scatto ad alto tasso erotico. Posa in ginocchio completamente nuda, con un bollino a nascondere il capezzolo così da aggirare la censura del social. Non ha mai rinunciato a mostrarsi sexy, ma cosy bollente non l'avevamo mai vista...