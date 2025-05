Michelle Obama: “Sono in terapia, ho vissuto un momento difficile”

“Ho fatto il mio dovere. Ho cresciuto due figlie meravigliose, tenuto insieme la famiglia e affrontato la Casa Bianca. Adesso però mi ritrovo a chiedermi: e io, che faccio?” ha detto Michelle Obama aprendo il suo cuore in tv. Con estrema sincerità la ex first lady ha ammesso di essere entrata in una nuova fase della vita: "Sono in terapia perché sto attraversando una fase di transizione, sapete? Ora non ho più la scusa del 'i miei figli hanno bisogno di questo' o 'Mio marito ha bisogno di questo' o 'Il Paese ha bisogno di questo'. – ha spiegato - Sto facendo un tagliando, come si fa con la macchina. Ho la saggezza per dire: va bene, chiediamo una mano”.