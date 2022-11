Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, guarda le foto della cena romantica

Nelle immagini pubblicate dal settimanale “Chi” si vedono Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi che brindano. Hanno scelto un tavolo vicino alla finestra, senza nascondersi dai paparazzi che li assediano, in pieno centro a Milano. Non hanno ancora ufficializzato a parole la loro ritrovata intesa, ma sembrano voler lasciare ai gesti il comunicato di ciò che sta avvenendo in famiglia. Meno di un anno dopo l’annuncio di una separazione. Era gennaio quando comunicarono ai fan il loro addio.

"Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia. Michelle e Tomaso", diceva la nota stampa comune. Michelle Hunziker, 45 anni, dopo la separazione da Tomaso Trussardi, 39, aveva tenuto la porta comunque aperta: “Non parlerò dei motivi perché voglio fare subito quello che molte coppie fanno dopo tanti anni, e cioè perdonare me e perdonare lui, non rinvangare, ma capire che questo è il momento in cui siamo e dobbiamo affrontarlo con amore…”. E poi ancora: “Credo che le coppie genitoriali non si separino mai veramente…”. Ora, infatti, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, dopo un’estate lontani in cui lei si è presa una pausa con il chirurgo estetico Giovanni Angiolini, si ritrovano a mangiare il panettone insieme.

Dopo la serata trascorsa tra le risate davanti a un calice di vino, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno fatto rientro a casa. Lui da uomo galante quale è ha aperto la portiera alla moglie, poi insieme si sono dileguati dentro il portone di casa. Nell’appartamento ad attenderli le due figlie Sole, 9 anni, e Celeste, 7.