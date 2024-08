Sorrisi, scherzi, risate… si respira un'aria di serenità e complicità in Alta Badia osservando le foto della bella famiglia allargata di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. "Certi amori ti lasciano un'emozione per sempre" recita una celebre canzone della pop star ed è proprio quello che è successo a lui e alla sua ex moglie. La vita li ha portati a separare le loro strade ma loro trovano il modo di ritrovarsi concedendosi qualche giorno di vacanza insieme. Look comodo e sportivo, l'allegra brigata è stata paparazzata in partenza per una scarpinata ad alta quota. Goffredo Cerza porta Cesare nello zainetto sulle spalle mentre Aurora Ramazzotti distribuisce le sue attenzioni tra le sue sorelle Sole, Celeste e Raffaela e il fratello Gabrio.