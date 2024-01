Michelle Hunziker è nata in Svizzera 47 anni fa, sotto il segno dell'Acquario, vive in centro a Milano da tanti anni. E nelle storie racconta ai fan di aver finito di lavorare alle 3 di notte, pubblica i video dei festeggiamenti in studio con il suo team e si prende qualche ora di sonno per ricaricarsi. “Sono le 3 del mattino… tra tre ore mi sveglio, preparo le bimbe, le porto a scuola e poi mi sa che torno ancora un po’ a nanna… Vi voglio tanto tanto bene e mi sento anche tanto tanto voluta bene”.

Il suo segreto di bellezza a 47 anni?

Michelle Hunziker compie 47 anni, è mamma di tre figlie, Aurora Ramazzotti, Sole e Celeste Trussardi, è nonna di Cesare Augusto ed una bellissima showgirl. “La cosa strana è che non mi rendo conto del tempo che passa. L’età anagrafica non mi pesa, almeno per ora. Prima o poi arriveranno gli ‘acciacchi’ e quelli sì, li temo un po’”, ha detto. Come ha spiegato la Hunziker in una recente intervista al settimanale “Tv Sorrisi e Canzoni” il segreto della sua bellezza è semplice: “Sveglia alle 6, meditazione ed esercizi per avere un sedere di marmo”. Le sue abitudini alimentari e di allenamento sono fondamentali: “Mi alleno tre volte alla settimana, se riesco anche quattro. Corpo libero, pesi, ginnastica funzionale. E per avere delle ‘iron ciapèt’, tanti squat”.