E' stata Violante Placido a condividere sui social la foto della famiglia allargata riunita per il compleanno di Michele Placido. Sono tutti raccolti intorno alla tavola apparecchiata con i bicchieri pronti per il brindisi e la torta con la scritta "Auguri papone". L'attore sorride circondato dall'affetto delle persone più importanti della sua vita: i 5 figli e la moglie Federica Vincenti.

Michele Placido ha avuto dalla ex moglie Simonetta Stefanelli i suoi primi 3 figli: Violante Placido (nata nel 1976), Michelangelo (nel 1989) e Brenno (1991). Da una relazione con Virginie Alexandre è nato (nel 1998) Inigo Placido. Nel 2006 l'attore è diventato papà per la quarta volta: Gabriele è nato dal matrimonio dall'amore con Federica Vincenti . Alla festa c'era anche il piccolo Vasco, l'adorato nipotino 11enne dell'attore.

La storia d'amore con Federica Vincenti

Michele Placido e Federica Vincenti sono convolati a nozze nel 2012, quando lui aveva 66 anni e lei 29, ma il loro legame è iniziato 10 anni prima. In un'intervista a "Vanity Fair" la moglie dell'attore aveva detto: "L'amore cambia. Quando è agli inizi non ci pensi: che un giorno quella differenza d'età vi dividerà per forza di cose, che tra voi ci sarà la vecchiaia, e che sarà abissale... si è allargata, piano piano. Fino a farsi voragine, non a distruggerci, ma a governare lei". Parole che avevano fatto subito nascere il gossip di una crisi in corso tra loro: prontamente smentita dai diretti interessati. "Non ci siamo mai lasciati, le mie parole sono state travisate", ha detto lei.