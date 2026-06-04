Il grande passo arriverà a breve, subito dopo lo US Open del 2026, ha detto Arnaldi in un'intervista sui media. Non si sa ancora la location della cerimonia, ma una cosa è certa: la vera regista dei preparativi è proprio Savio. Come ha ironizzato il tennista, la gestione dei dettagli e della lunga lista degli invitati è totalmente nelle mani della fidanzata: "Lei è molto più brava di me nel prendere decisioni, io non sceglierei nulla per non fare errori. È il nostro giorno, ma è soprattutto il suo, quindi deve essere perfetto". Oltre ai preparativi, Mia si è rivelata un punto di riferimento per l'atleta anche nei momenti più difficili dell'ultimo anno, offrendogli il supporto psicologico necessario a superare un delicato infortunio al piede destro che lo aveva temporaneamente allontanato dai campi da gioco.