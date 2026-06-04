© Instagram | Mia Savio
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Australiana con radici italiane, la ventiquattrenne ha conquistato le tribune del Roland Garros. Ha conosciuto il tennista a Perugia nel 2022
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Il Roland Garros 2026 non è solo il palcoscenico delle grandi sfide tennistiche, ma si conferma anche la vetrina ideale per i volti più seguiti del lifestyle internazionale. Tra le tribune parigine, a catturare l'attenzione dei fotografi è soprattutto Mia Savio. Biondissima, classe 2002 e dal fisico statuario, la giovane modella e content creator nata a Melbourne è la prima tifosa del tennista azzurro Matteo Arnaldi, impegnato nel torneo.
Proprio nelle sue ultime storie in evidenza sui social, Mia ha voluto condividere orgogliosamente le immagini del fidanzato in campo, confermandosi come una delle figure più affascinanti del circuito. Nonostante la popolarità del compagno, però, Savio ha saputo costruire una sua strada professionale ben definita e totalmente indipendente.
Laureata alla RMIT University (Royal Melbourne Institute of Technology), Mia ha trasformato la sua passione per il benessere e la moda in una attività commerciale. Di recente ha debuttato nel mondo della moda sportiva con un brand di abbigliamento sportivo femminile focalizzato principalmente sui mondi del tennis e del pilates. Un progetto coraggioso ed etico, prodotto a Bali utilizzando materiali riciclati, che si ispira fortemente ai codici estetici tradizionali dei completi da gioco di Wimbledon.
Australiana di nascita ma legatissima alle sue origini italiane, Mia ha incrociato il suo destino con quello di Arnaldi nel 2022, quasi per caso. Si trovava in Italia per frequentare un corso di lingua quando ha conosciuto il tennista, all'epoca impegnato in un torneo Challenger a Perugia. "Così c'è stato il nostro primo appuntamento in questa piccola città in Italia. Ci siamo mangiati una pizza", ha dichiarato la modella in un'intervista.
Da quel momento, superate le iniziali difficoltà della distanza dovute agli studi di lei in Australia, la coppia ha scelto subito la convivenza. Molto riservata sulla sua vita privata e legatissima alla figura del padre, scomparso di recente, Mia ha ufficializzato la relazione nel 2023. Lo scorso settembre è poi arrivata la romantica proposta di matrimonio in riva al mare, condivisa su Instagram con la promessa "Io e te per sempre".
Il grande passo arriverà a breve, subito dopo lo US Open del 2026, ha detto Arnaldi in un'intervista sui media. Non si sa ancora la location della cerimonia, ma una cosa è certa: la vera regista dei preparativi è proprio Savio. Come ha ironizzato il tennista, la gestione dei dettagli e della lunga lista degli invitati è totalmente nelle mani della fidanzata: "Lei è molto più brava di me nel prendere decisioni, io non sceglierei nulla per non fare errori. È il nostro giorno, ma è soprattutto il suo, quindi deve essere perfetto". Oltre ai preparativi, Mia si è rivelata un punto di riferimento per l'atleta anche nei momenti più difficili dell'ultimo anno, offrendogli il supporto psicologico necessario a superare un delicato infortunio al piede destro che lo aveva temporaneamente allontanato dai campi da gioco.
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