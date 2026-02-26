Il 26 febbraio 2026 è un giorno che Mercedesz Henger e il suo compagno Alessio Salata ricorderanno per il resto della vita. La coppia ha dato il benvenuto alla figlia Aurora, nata al termine di una gravidanza che nel corso dei mesi è stata raccontata con grande emozione dai neogenitori, i quali avevano già svelato il nome e il sesso della nascitura durante una puntata di Verissimo. Mercedesz ha condiviso la lieta notizia sul suo profilo Instagram, tramite una serie di scatti che la mostrano assieme alla neonata e raccontano le grandi emozioni vissute da Alessio nelle ultime ore.