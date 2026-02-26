Fiocco rosa per Mercedesz Henger e Alessio Salata: è nata la figlia Aurora
La coppia ha condiviso la propria felicità su Instagram
Mercedesz Henger e Alessio Salata assieme ad Aurora © Instagram
Il 26 febbraio 2026 è un giorno che Mercedesz Henger e il suo compagno Alessio Salata ricorderanno per il resto della vita. La coppia ha dato il benvenuto alla figlia Aurora, nata al termine di una gravidanza che nel corso dei mesi è stata raccontata con grande emozione dai neogenitori, i quali avevano già svelato il nome e il sesso della nascitura durante una puntata di Verissimo. Mercedesz ha condiviso la lieta notizia sul suo profilo Instagram, tramite una serie di scatti che la mostrano assieme alla neonata e raccontano le grandi emozioni vissute da Alessio nelle ultime ore.
Il supporto dei fan
La didascalia che accompagna le foto è tanto breve quanto ricca di significato: "Benvenuta al mondo". I fan della coppia non hanno tardato a felicitarsi per il lieto evento, esprimendo entusiasmo e augurando il meglio a Mercedesz, ad Alessio e alla piccola Aurora, che, come sottolineato dai genitori durante la puntata di Verissimo, condivide il nome con una delle principesse Disney più amate. In passato la coppia aveva parlato dell'arrivo della bambina come di un simbolo di luce e di un nuovo inizio.
Durante il gender reveal a Verissimo, Mercedesz aveva espresso il desiderio di far crescere la figlia "in un ambiente completamente focalizzato su una famiglia unita". La showgirl desidera che Aurora possa trascorrere un'infanzia più serena della sua, resa difficile dall’assenza del padre biologico. Lei e la sorella Jennifer sono state cresciute dalla madre Eva Henger e da suo marito Riccardo Schicchi, con il quale però non avevano alcun legame di sangue.
La felicità di Eva Henger
Nei mesi precedenti alla nascita di Aurora, Eva Henger aveva già espresso la propria felicità all'idea di diventare nonna. "Quando ho attraversato le prime nausee la chiamavo tutti i giorni e insieme alla mamma di Alessio mi sta aiutando tanto, i loro consigli sono indispensabili", aveva ammesso Mercedesz durante la puntata di Verissimo dedicata al gender reveal.
In una delle foto pubblicate su Instagram, Eva si mostra sorridente assieme alla figlia e alla nipotina, mostrando pubblicamente la propria gioia per il lieto evento. In altri scatti sono visibili anche i genitori di Alessio Salata, Davide e Cristina, prima esausti nella sala d'attesa e poi in posa assieme al figlio vicino ad Aurora. Il ritratto che emerge è quello di una famiglia unita e pronta a donare tutto il proprio amore a una nuova vita.