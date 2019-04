Melissa Satta in vacanza a Dubai

Gambe toniche, ventre scolpito, lato B perfetto: Melissa Satta sfoggia un fisico da 10 e lode mentre prende il sole sulle calde spiagge di Dubai. In compagnia dell'amica Simona Salvemini, la showgirl se la spassa tra cene di lusso, balli sfrenati e pomeriggi in spiaggia, senza rinunciare a una sessione di allenamento in palestra.