Melissa Satta, festa al parco con gli Avengers per Maddox

Come ogni bimbo di cinque anni che si rispetti, anche Maddox è un fan sfegatato dei supereroi: per questo la sua super-mamma li ha scelti come tema della festa. Erano ovunque: sui palloncini, sulla tovaglia, sulla torta... e la Satta si è persino travestita da Hulk per una divertente gag social. Insieme a lei le amiche di sempre: Eva Riccobono, Juliana Moreira, Simona Salvemini e Thais Wiggers.



I festeggiamenti del piccolo con Kevin Prince, invece, sono stati molto più riservati. A casa hanno spento le candeline insieme, su una torta a tema Spiderman. Il regalo più bello del calciatore a suo figlio? Una dedica social strappalacrime: "A mio figlio... non dimenticare mai che ti amo, spero che tu creda in te stesso quanto io credo in te. Quando la vita cercherà di buttarti giù, questo vecchio leone ti coprirà sempre le spalle... Non posso prometterti di essere qui per il resto della tua vita. Ma posso promettere di amarti per il resto della mia! Buon compleanno Maddox Prince".