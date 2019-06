Melissa Satta: "Ecco la mia estate da single"

Seducente, sensazionale e sexy, Melisa Satta racconta sulle pagine del settimanale Grazia come sarà la sua estate da single (se resterà single per tutta l'estate!). Farà partite a calcio con il figlio Maddox allo sfinimento, sistemerà l'armadio di continuo in base ai colori, tante serate casalinghe con buone amiche e, nonostante adori la pizza, la pasta e i panini, cucinerà dei sani passati di verdura.

Dice di essere un maschiaccio, di preferire tute, felpe e jeans. Eppure per il servizio di Grazia indossa bikini che lasciano senza respiro. Si arrabbia se non viene rispettata la sua privacy, non vuole essere amata da tutti e alle sconfitte reagisce sempre: “La vita cambia continuamente, è una sorpresa, nel bene e nel male. A volte mi sveglio, mi guardo allo specchio e mi trovo brutta, oppure non mi sento al cento per cento o c'è qualcosa che mi rende triste. Capita a tutti. Sarebbe bello che ogni giorno fosse perfetto, ma non sarebbe reale. Quello che conta è riuscire ad amarsi sempre”.