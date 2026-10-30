Melania Trump svela la sua dieta: il piatto preferito? Pollo alla parmigiana
La First Lady, 56 anni, nonostante i numerosi impegni, riesce ad avere una forma fisica tonica e in salute, ma non rinuncia a qualche sfizio. Recentemente ha raccontato quale è il suo segreto
© IPA
La First Lady Melania Trump a 56 anni, in ogni apparizione pubblica, mostra un fisico invidiabile, sano e una naturale eleganza. Ma qual è il suo segreto? L'ex modella di origine slovena si mantiene in forma grazie all'attività fisica e a un'attenta alimentazione. La consorte del presidente degli Stati Uniti dichiara di non seguire una dieta specifica, ma di mangiare dei pasti bilanciati ed equilibrati sia per pietanze nutrienti che dolci. Alla base, per lei, è fondamentale dedicare la giusta quota di ore al sonno per prendersi cura di sé, in modo da mantenere la pelle, il corpo e la mente sempre in salute.
Il mantra di Melania
"Quando ti prendi cura di te stessa, puoi prenderti cura degli altri", ha dichiarato la First Lady in un'intervista ad Allure, un consiglio che la moglie di Trump ha appreso da sua madre Amalija, scomparsa nel 2024. Per curare la pelle e il corpo, invece, è fondamentale rilassarsi e prendersi un po' di tempo per se stessi. In questo modo ci sono benefici sia per la mente che per mantenere la silhouette. Per Melania, oltre a un'alimentazione sana e attività fisica, è importante riposare a sufficienza per mantenere la pelle tonica e luminosa.
La dieta della First Lady
Msr. Trump fa ogni mattina la stessa colazione: un frullato a base di mirtilli, carote, spinaci, insieme a uno yogurt senza zuccheri e un succo di mela. La frutta è una fetta importante del suo piano alimentare, l'ex modella mangia almeno sette porzioni di frutta al giorno, le sue preferite sono mele e pesche. A integrare la sua dieta ci sono le vitamine, in particolare la A, la C e la E: la prima aiuta a mantenere l'integrità e la salute della cute e delle mucose, la vitamina C aiuta a produrre il collagene e ha un'azione antiossidante. La terza contrasta i radicali liberi in modo da rallentare il processo di invecchiamento e favorisce il rinnovamento cutaneo, contrastando i danni dei raggi UV e riducendo le infiammazioni e gli arrossamenti.
Niente rinunce
Melania Trump non rinuncia a togliersi qualche sfizio: "Adoro il cioccolato e il gelato, e ogni tanto li mangio. È bene assecondare le voglie e i gusti, purché tu poi bilanci queste cose con cibi sani", ha detto la First Lady. Il suo piatto preferito è il pollo alla parmigiana del ristorante Jean Georges della Trump Tower a New York. "La sua dieta fornisce una gamma di vitamine e minerali, insieme a fibre per sostenere la sazietà e la salute intestinale, fornendole anche l'energia necessaria per sostenere il suo stile di vita intenso e attivo", ha dichiarato Chloe Couchman, coach di salute e nutrizione.
L'attività fisica dell'ex modella
Le principali attività sportive di Melania sono il tennis e il pilates. Come riportato da GQ, Msr. Trump indossa pesi alle caviglie quasi ogni giorno e il pilates l'ha aiutata a ritrovare la forma dopo la nascita del figlio Barron. Il programma di fitness lo pratica due o tre volte a settimana e a Melania piace perché può farlo ovunque, un'attività che si concilia con i suoi numerosi impegni.