Melania Trump svela la sua dieta: il piatto preferito? Pollo alla parmigiana

Msr. Trump fa ogni mattina la stessa colazione: un frullato a base di mirtilli, carote, spinaci, insieme a uno yogurt senza zuccheri e un succo di mela. La frutta è una fetta importante del suo piano alimentare, l'ex modella mangia almeno sette porzioni di frutta al giorno, le sue preferite sono mele e pesche. A integrare la sua dieta ci sono le vitamine, in particolare la A, la C e la E: la prima aiuta a mantenere l'integrità e la salute della cute e delle mucose, la vitamina C aiuta a produrre il collagene e ha un'azione antiossidante. La terza contrasta i radicali liberi in modo da rallentare il processo di invecchiamento e favorisce il rinnovamento cutaneo, contrastando i danni dei raggi UV e riducendo le infiammazioni e gli arrossamenti.