Meghan Markle incinta: se sarà femmina "scommetti" che si chiamerà Diana?

Mentre Meghan Markle e il principe Harry sono in visita ufficiale in Australia i bookmaker si sono già scatenati con il toto-nome. Se il fiocco sarà rosa, Diana è senza dubbio il nome favorito. La scelta di Diana - finora attribuito al massimo come secondo nome in casa Windsor (a Charlotte, secondogenita di William e Kate) - sarebbe poco tradizionale per una principessa di sangue reale. Ma trattandosi in questo caso dell'erede di un ramo cadetto (al numero sette sulla linea di successione al trono e quindi destinata pressoché con certezza a non indossare la corona) non avrebbe "controindicazioni". Mentre rappresenterebbe un omaggio postumo alla popolare Lady D, nonché il suggello del legame profondo di Harry con la memoria della madre perduta nell'infanzia. Oltre che un segno di rispetto da parte di Meghan per una figura alla quale sembra ambire per qualche verso a ispirarsi. Anche se un'altra agenzia, Ladbrokes, non esclude affatto l'alternativa di Victoria. Viene infine quotata 100:1, al limite dell'impossibile, la scelta di Samantha, nome (decisamente improbabile per un Windsor) della sorellastra-nemica di Meghan.