Meghan Markle dona i fiori del baby shower ai bambini malati

Non solo critiche per Meghan Markle . La duchessa del Sussex torna a far parlare di sé ma per una buona ragione. L’associazione benefica Repeat Roses ha diffuso su Instagram le foto dei meravigliosi fiori che hanno addobbato le sale dell’hotel di New York in cui Meghan ha festeggiato il suo baby shower e che ora verranno donate ai pazienti dell’ospedale americano, Ronald McDonald House .

La moglie di Harry questa settimana ha festeggiato con le sue amiche il suo futuro royal baby, che nascerà ad aprile. Al baby shower reale hanno partecipato star come Serena Williams e Amal Clooney. La cifra spesa per organizzare la festa ha indispettito, però, i sudditi britannici: il party è costato 500 mila dollari. La duchessa non ha trascurato alcun dettaglio per la sua festa esclusiva. Gli addobbi floreali sono stati scelti con cura dalla duchessa e per questo Meghan ha pensato di riciclarli in modo nobile.



Tutti i fiori che hanno incantato gli ospiti della duchessa sono stati regalati all’associazione Repeat Roses che si occupa proprio di riutilizzare i bouquet per scopi benefici. Per i piccoli pazienti del Ronald McDonald House le peonie rosa tanto amate dalla duchessa sono state “un raggio di sole”, come ha spiegato la stessa associazione sui social. I fiori sono stati anche inviati agli uomini del Vyse Avenues Program, che si occupa di curare adulti con disturbi mentali.