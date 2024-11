Meghan Markle balla a una festa e anche questa volta Harry non c'è

Meghan Markle ha partecipato a una festa a Los Angeles per il lancio di una nuova linea di prodotti per la cura dei capelli del marchio Highbrow Hippie, co-fondato dalla sua cara amica e colorist di Hollywood Kadi Lee e di cui lei stessa è investitrice. In alcune storie pubblicate sulla pagina Instagram dell'azienda si vede Meghan danzare sulle note di una canzone intonata da un coro gospel. Anche questa volta, come ad altre feste alla quale ha partecipato in precedenza, Harry non c'era.