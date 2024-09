L’azienda di lifestyle di Meghan Markle è in difficoltà: nessun aiuto dagli amici vip

Quando a marzo Meghan Markle aveva lanciato il suo nuovo brand ci si aspettava un successo planetario. Per l'occasione la Duchessa di Sussex era tornata sui social, dopo averli abbandonati nel 2020 in concomitanza con la Brexit. Sulla stampa americana erano usciti numerosi articoli che spiegavano come American Riviera Orchard fosse un brand di lifestyle dedicato alla casa, sul cibo, al giardino e agli articoli per uno stile di vita sano e naturale: insomma, tutte le passioni della moglie del principe Harry. In vendita sul sito si potevano trovare marmellate e gelatini, oggetti d'arredo, libri di cucina… che però non sono andati esattamente a ruba.