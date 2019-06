Meghan è stufa di Buckingham Palace e pensa al trasloco negli Usa

Abituata a stare sotto i riflettori, Meghan "non è felice di venire al secondo posto". Aver lasciato Kensington Palace e aver traslocato a Frogmore Cottage non le è bastato: secondo alcune fonti, il suo obiettivo principale sarebbe proprio quello di allontanarsi quanto più possibile dalla coppia di cognati. Per questo starebbe meditando di mettere addirittura l'Oceano tra loro e andarsene a Los Angeles con marito e figlio.



In un primo tempo si era parlato di un trasloco in Africa, ma la Markle avrebbe cambiato idea dopo aver visto quanta curiosità mediatica ha suscitato il suo baby shower a New York. Essere la Duchessa di Sussex non le basta più, come spiega Shuter: "Meghan si è resa conto che se lei e Harry andassero a vivere davvero negli Stati Uniti, diventerebbero il re e la regina d'America".