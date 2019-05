Harry e Meghan, una sola domestica in casa e la tata non c'è

Stando a quanto racconta un documentario sulla vita dei duchi di Sussex, il “Meghan Markle: Inside the Home of a Princess”, Harry e la Markle ci terrebbero talmente tanto alla loro tranquillità e privacy da non volere maggiordomi, babysitter e governanti in giro per casa. Una sola persona si occupa di tenere in ordine le dieci camere da letto del Frogmore Cottage. Pare che mamma Meghan si occupi personalmente di Archie e sia particolarmente gelosa di chi si avvicina al bambino tanto che ancora non è stata trovata una tata adatta. Per i primi tempi mamma Doria ha dato una mano alla figlia, ma ora servirà una balia che la possa aiutare. La duchessa di Sussex pare abbia voluto rompere anche con la tradizione della carrozzina antica e reale usata dai nipotini. Per il suo Archie, secondo quanto racconta The Sun, avrebbe preferito un moderno bugaboo, elegante e maneggevole su qualunque terreno...