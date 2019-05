Harry sul volo di linea, che principe gentile!

E' stato a Roma per partecipare a una partita di polo benefica e ha raccontato a un amico che, per la prima volta lontano da casa da quando è diventato padre, avrebbe finalmente dormito. Con Archie – come aveva previsto scherzosamente il fratello William – si passano le notti in bianco. Forse anche per questo, lui e la moglie Meghan Markle sarebbero anche alla ricerca di una nuova tata.



Chiusa la dolce vita in Italia, il principe avrebbe preso un volo di linea della British Airllines da Roma a Londra. Secondo il protocollo, la famiglia reale può prendere un jet privato per le uscite ufficiali o le visite di Stato, ma per gli altri impegni pubblici può usare i voli di linea. Amy Garrick, la donna che lo avrebbe fotografato in aereo (alcuni sono dubbiosi e dicono che non fosse lui. Strano il fatto che solo Amy lo abbia fotografato), ha pubblicato lo scatto che è diventato subito virale. Ha detto che il principe prima di scendere ha salutato l'equipaggio e il pilota.