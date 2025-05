Max Verstappen diventa papà: "Benvenuta al mondo, dolce Lily"

"I nostri cuori sono più pieni che mai: sei il nostro dono più grande. Ti amiamo tanto" è il messaggio su Instagram scritto da Max Verstappen, corredato anche da una foto che ritrae tutti e tre insieme in clinica. All'inizio di dicembre la coppia aveva annunciato la gravidanza di Kelly. Giovedì il pilota olandese aveva saltato il media day a Miami, per rimanere accanto alla fidanzata. Era stato il suo team ad annunciare l'assenza del quattro volte campione del mondo nel giorno dedicato alla stampa. E' atteso in pista per il week end di gara in Florida.