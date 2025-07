Matteo Paolillo beccato al mare con la nuova fidanzata

Weekend di passione per Matteo Paolillo, beccato in Costiera Amalfitana dai paparazzi del settimanale Chi in compagnia di una ragazza. I due prendono il sole e si rilassano sdraiati sul lettino, poi si lasciano andare a un bacio bollente. Non è noto il nome della ragazza, né da quanto stanno insieme. Quello che è evidente però è che i due non riescono a stare troppo lontani l'uno dall'altra e ogni occasione è buona per un bacio o una coccola.