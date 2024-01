Dopo anni da scapolo incallito ha finalmente trovato la persona giusta con cui mettere su famiglia. "Nella mia vita c’è una presenza importante a cui tengo molto", ha detto il conduttore in una lunga intervista al settimanale Gente, e ha aggiunto: "Una volta ero chiuso a questa cosa, ora no: anche all’idea del matrimonio ora sono aperto".

Massimo Giletti, le rivelazioni sulla sua vita privata: "Pronto a nozze e figli" Massimo Giletti non si è sbottonato sulla sua vita privata, ma non si è nemmeno tirato del tutto indietro. A lui sono stati attribuiti numerosi flirt, ultimo quello presunto con Sofia Goggia, ma il conduttore ha sempre preferito glissare sull'argomento. "Non è detto che io sia solo, ho semplicemente tutelato chi c’è" ha voluto specificare, aggiungendo: "Nella mia vita c’è qualcuno e me lo tengo stretto, ma non ho mai raccontato la mia vita privata. Non ne parlo volentieri". E se in passato ha sempre rifuggito l'idea di fare il grande passo e mettere su famiglia, stavolta non esclude l'ipotesi delle nozze: "Mai dire mai, nella vita. Anche persone come me andando avanti sentono nella propria mente emozioni diverse. Una volta ero chiuso a questa cosa, ora no: anche all’idea del matrimonio ora sono aperto" ha rivelato nella sua confessione al settimanale Gente.

Chi è la fidanzata di Massimo Giletti? Il presunto flirt con Sofia Goggia, di 30 anni più giovane Da tempo si vocifera di un legame speciale tra Massimo Giletti e Sofia Goggia, ma i due non hanno mai confermato. Durante un'intervista con Francesca Fagnani però, alla domanda diretta della giornalista lui aveva risposto sibillino: "Amo le montagne vincenti" con quella che è sembrata un'allusione allo sport praticato dalla sua fidanzata. Pare che il conduttore 61enne e la sciatrice 31enne si siano conosciuti durante una cena tra amici e che sia scoccata la scintilla. Le paparazzate della coppia non sono mancate, ma mai nessuno è riuscito a coglierli in atteggiamenti inequivocabili.

Che programma ha Giletti per il suo futuro? Per quanto riguarda la vita privata, Massimo Giletti programma le cose in grande. Nel futuro del conduttore potrebbero esserci le nozze e probabilmente anche dei figli. Per quanto riguarda la vita professionale, dopo la brusca chiusura del suo programma "Non è l'Arena" su La7, il giornalista rivela di avere progetti in Rai nei prossimi cinque mesi ma specifica: "Ma quello che farò dopo ancora non è chiaro ed è possibile tutto perché ho più offerte".