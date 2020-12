Massimiliano Rosolino torna a Napoli, festa per il cagnolino di casa

Ogni scusa è buona per festeggiare. Massimiliano Rosolino rientra a Napoli per trovare i genitori e ne approfittare per brindare ai due anni di Bella, la barboncina bionda di casa. Insieme alle figlie e alla moglie Natalia Titova, l’ex campione spegne le candeline con tanto di cappellini luccicanti in testa.

“Ogni scusa è buona per festeggiare ma tornare a Napoli dopo mesi, rivedere i miei genitori emozionati e spegnere le candeline anche a Bella mi rende veramente felice” scrive Massimiliano Rosolino accaparrandosi una valanga di like. Negli scatti in casa di mamma Carolyn la famiglia del nuotatore indossa i cappellini per le feste e sfoggia sorrisi smaglianti e incontenibili. Del resto, come ha scritto lo sportivo sui social, sono due gli elementi fondamentali della sua vita: l’acqua e il sorriso.

Anche per Rosolino questo sarà un Natale diverso. “Sicuramente particolare. Una cosa non cambierà mai, la voglia di fare del bene e mangiare cose buone! - ha spiegato ai fan - Un anno difficile per tutti! Eppure, il periodo natalizio rimane un momento magico!”

