Le case dei vip sono addobbate: tutto pronto per il Natale 2020

Quest’anno i preparativi per il Natale sono iniziati in netto anticipo con alberi già illuminati a metà novembre, ma ora le case dei vip sono davvero tutte pronte con gli addobbi e le lucine. I famosi non hanno resistito alla tentazione di postare tutto: dagli abeti alle ghirlande per allietare i fan in questo periodo così strano diviso tra le luci delle feste e il bollettino dei morti. Sfoglia la gallery e guarda gli alberi di Natale da vip…