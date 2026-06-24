Massimiliano Rosolino e la figlia Vittoria © Instagram
Un momento familiare e carico di emozione è stato condiviso sui social da Massimiliano Rosolino, che ha voluto celebrare pubblicamente il traguardo raggiunto dalla figlia Vittoria Sidney. Dopo aver sostenuto l'esame di terza media, la ragazza ha ricevuto una dedica speciale dal padre, ex campione olimpico di nuoto, che ha raccontato orgoglio e soddisfazione per questo passaggio importante della sua crescita.
La dedica di Rosolino
Attraverso un post pubblicato su Instagram, Rosolino ha accompagnato alcune foto insieme alla figlia sorridente, commentando con parole affettuose la conclusione dell'esame. L'ex nuotatore ha spiegato come spesso si consideri questa prova scolastica solo una tappa di passaggio, sottolineando però che ogni età porta con sé sfide significative, proprio come accade nello sport.
Nel suo racconto ha paragonato l'esame a una vera e propria competizione, fatta di preparazione, emozione e risultati che restano impressi, ribadendo però che l'aspetto più importante non è il voto, ma la capacità dimostrata dalla figlia di affrontare il momento con determinazione.
L'orgoglio per la figlia
Nel messaggio condiviso online, Rosolino ha voluto rimarcare soprattutto la crescita personale della figlia, evidenziando come non sia stato un anno semplice. La scuola, ha spiegato, porta inevitabilmente difficoltà e imprevisti, ma ciò che conta è saper reagire quando arriva il momento decisivo.
Il padre ha quindi espresso con chiarezza la sua soddisfazione, affermando che la ragazza è riuscita a dare il massimo proprio quando era necessario, trasformando la tensione dell'esame in un risultato positivo.
Un gesto di famiglia: la scelta della figlia e la reazione del padre
Nel post non è mancato anche un passaggio più personale, in cui Rosolino ha fatto riferimento a una scelta della figlia durante il giorno dell'esame. Vittoria avrebbe preferito essere accompagnata da altre persone invece che dal padre davanti alla commissione, una decisione tipica dell'età adolescenziale e condivisa da molti studenti in un momento così delicato. Il campione ha commentato l'episodio con leggerezza e affetto, lasciando trasparire comprensione e complicità, senza rinunciare a un messaggio finale carico di amore paterno.
Vittoria Sidney e la famiglia di Rosolino
Vittoria Sidney è la primogenita di Massimiliano Rosolino, nata nel 2013 dalla relazione con la ballerina Natalia Titova. La coppia ha anche un'altra figlia, Sofia Nicole, completando un nucleo familiare molto presente anche sui social. L'ex nuotatore ha spesso condiviso momenti della sua vita privata, mostrando un forte legame con le figlie e un ruolo paterno vissuto con partecipazione e continuità.
Il percorso sportivo e la carriera di Rosolino
Nato a Napoli l'11 luglio 1978, figlio di padre italiano e madre australiana, Massimiliano Rosolino ha trascorso i primi anni di vita tra Australia e Italia, prima di avvicinarsi al nuoto in giovane età. Ha iniziato a gareggiare nei circuiti giovanili a 16 anni, costruendo una carriera sportiva di altissimo livello.
Nel 2000 ha conquistato l'oro olimpico a Sydney, seguito dal titolo mondiale nei 200 metri misti a Fukuoka l'anno successivo. Parallelamente allo sport, ha intrapreso diversi percorsi di studio, dall'Istituto Alberghiero all'università, passando anche per l'ISEF e successivamente per Scienze Motorie, pur con alcune interruzioni legate agli impegni agonistici.