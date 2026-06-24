Nel post non è mancato anche un passaggio più personale, in cui Rosolino ha fatto riferimento a una scelta della figlia durante il giorno dell'esame. Vittoria avrebbe preferito essere accompagnata da altre persone invece che dal padre davanti alla commissione, una decisione tipica dell'età adolescenziale e condivisa da molti studenti in un momento così delicato. Il campione ha commentato l'episodio con leggerezza e affetto, lasciando trasparire comprensione e complicità, senza rinunciare a un messaggio finale carico di amore paterno.