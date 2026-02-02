Natalia Titova ha raccontato di convivere da tempo con l'osteomielite, una seria infezione e infiammazione cronica delle ossa, contratta durante l'infanzia, che le ha causato dolore e limitazioni fisiche e ha rischiato di farle perdere una gamba da bambina. Questa patologia l'ha costretta ad abbandonare il ballo competitivo. Nonostante la malattia ha, però, continuato a ballare, imparando a convivere con il dolore. Recentemente, la ballerina ha ridotto le apparizioni pubbliche a causa di un aggravamento.