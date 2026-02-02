Massimiliano Rosolino e Natalia Titova, ritorno in famiglia: lo scatto che conquista i fan
Dopo un lungo periodo lontana dai social, Natalia Titova riappare accanto a Massimiliano Rosolino per il compleanno della figlia Vittoria Sidney
Una foto semplice, ma carica di significato. Massimiliano Rosolino e Natalia Titova si sono mostrati di nuovo insieme sui social in occasione di un evento speciale: il tredicesimo compleanno della figlia Vittoria Sidney. Uno scatto di famiglia che ha subito attirato l'attenzione dei fan, felici di rivedere riuniti i genitori insieme alle due figlie, Vittoria Sidney e Sofia Nicole. Per Natalia Titova si tratta della prima apparizione pubblica dopo un periodo di assenza dai social network. Nella foto, scattata a fine festa, la ballerina appare sorridente accanto al marito e alle figlie, regalando un'immagine serena e affettuosa che ha scaldato il cuore di molti follower.
A rendere ancora più speciale la giornata ci ha pensato Massimiliano Rosolino, che ha voluto dedicare alla figlia parole piene d'amore. Nel post condiviso su Instagram, l'ex campione di nuoto ha raccontato una festa lunga più di dieci giorni, proprio come desiderava Vittoria, tra famiglia, amici di scuola e compagni di piscina. "Vederti così felice è il regalo più grande che tu possa farci" ha scritto, emozionando i suoi follower.
Nei commenti non sono mancati gli auguri per la giovane festeggiata, ma anche messaggi di affetto per Natalia, tornata finalmente a farsi vedere dopo settimane di lontananza. Solo poco tempo fa, infatti, Rosolino aveva spiegato ai fan che la moglie aveva trascorso le festività natalizie lontano da casa per motivi indipendenti dalla sua volontà, scherzando sul fatto che si trovasse ancora nell'"era glaciale" russa.
La malattia di Natalia Titova e il dolore cronico
Natalia Titova ha raccontato di convivere da tempo con l'osteomielite, una seria infezione e infiammazione cronica delle ossa, contratta durante l'infanzia, che le ha causato dolore e limitazioni fisiche e ha rischiato di farle perdere una gamba da bambina. Questa patologia l'ha costretta ad abbandonare il ballo competitivo. Nonostante la malattia ha, però, continuato a ballare, imparando a convivere con il dolore. Recentemente, la ballerina ha ridotto le apparizioni pubbliche a causa di un aggravamento.