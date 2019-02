Martina Colombari posa ancora in topless

La schiena nuda, i capelli scompigliati, lo sguardo che buca l'obiettivo, a 43 anni Martina Colombari è più sexy che mai. Lei lo sa bene, e gioca con la sua sensualità regalando ai suoi follower uno scatto mozzafiato. Nella foto di Settimio Benedusi, la ex Miss Italia posa senza maglietta, ammiccante e seducente, mettendo in mostra il suo fisico scolpito. Solo le spalle nude, niente di più: ma tanto basta per mandare in estasi migliaia di fan.