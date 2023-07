La ex Miss Italia festeggia in Sardegna bella come il sole

Sono passati 32 anni da quando Martina Colombari, allora sedicenne, ha indossato la corona di reginetta d’Italia, ma la modella che oggi spegne 48 candeline è sempre in formissima, bella come il sole, con un corpo tonico e scolpito e un sorriso disarmante. In Sardegna per il party e per la torta veste un abito lungo che incanta. Sposata con Billy Costacurta, la Colombari è mamma di Achille, con cui ha partecipato di recente ha un reality.

Un figlio ribelle Martina Colombari nel podcast di Diletta Leotta dedicato alle mamme ha parlato del figlio Achille Costacurta raccontando come sia un ragazzo ribelle che le ha dato spesso del filo da torcere. "Due sberle, anche più di due, le ha prese. Da me, dal padre... la sua frase storica è sempre stata: ‘No, mamma non è come credi’”, ha detto la Colombari spiegando che il figlio “dopo una nota, dopo un’espulsione a scuola, dopo una marachella, dopo un petardo nel water dello spogliatoio del basket... Lui aveva sempre una sua versione, peccato che non corrispondesse mai alla realtà”. “Billy mi rimprovera di stargli troppo addosso – ha continuato la ex Miss Italia –. Io a volte faccio l’amica, altre quella più severa, ma non ho la bacchetta magica. Spesso ho difficoltà anche io, a volte ci siamo rivolti anche a questa persona che fa sostegno alla genitorialità. Se hai dei problemi della gestione in famiglia perché non chiedere aiuto? E’ una forma di grande intelligenza”.

Achille e il pugno al vigile Ad aprile il figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta è finito nelle pagine di cronaca per aver dato un pugno a un vigile, che era intervenuto per calmare un diverbio tra Achille Costacurta e un tassista. “Per un periodo ha pensato che gli fosse tutto dovuto, da qui la difficoltà nel rispettare le regole, nel rispettare l’autorità” ha detto la Colombari riferendosi all’episodio in cui Achille in apparente stato confusionale, ha compiuto il gesto violento ed è stato indagato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Successivamente aveva chiesto scusa via social.

Le nozze con Billy e il passato con Tomba Martina Colombari e Billy Costacurta si sono sposati nel 2004. A febbraio hanno festeggiato 27 anni insieme e la ex reginetta di bellezza ha svelato il segreto della sua longevità di coppia: “Affiatati e complici… Potremmo essere il bianco e il nero se separati, ma formiamo il grigio insieme". Anche gli scherzosi battibecchi che capitano ogni tanto non fanno altro che consolidarli. Prima di mettersi con il calciatore, la modella era stata fidanzata con il campione di sci Alberto Tomba.