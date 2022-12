Mario Balotelli alle Maldive con la fidanzata, prove di luna di miele

Il bomber ha postato una foto che lo ritrae con il suo fisico tatuato in acqua insieme alla sexy compagna, un modo per salutare i fan durante il lungo stop del calcio giocato. Il calciatore del Sion, infatti sarà in pausa dal campionato svizzero fino a metà gennaio e così è partito per una sorta di luna di miele da sogno, con tappa a Dubai. Due settimane fa aveva regalato una dedica che sapeva di proposta di nozze alla sua bella.

PAUSA RELAX E SEXY ALLE MALDIVE

Una tappa a Dubai, una gita nel deserto, qualche coccola negli Emirati Arabi e poi via verso le Maldive. Mario Balotelli e Francesca Monti sono spiaggiati nell’isola paradisiaca per qualche giorno di relax. Lei posta immagini ad alto tasso erotico in due pezzi soffermandosi sulle sue curve perfetto al sole. Lui pubblica una foto di coppia e scrive: “I love you” alla sua dolce fidanzata.

PROVE DI LUNA DI MIELE

Soltanto due settimane fa, Mario Balotelli aveva scritto una romantica dedica a Francesca Monti con tanto di emoji con l’anello di diamante, facendo immaginare a tutti i fan una proposta di nozze. "La vita è fatta di ostacoli, l’importante è superarli assieme e diventare più forti e affiatati di prima. Ti amo per sempre" sono le parole di Mario Balotelli. Il brillocco a corredo della scritta ha fatto sussultare i follower, ma la coppia non ha confermato la promessa di nozze.

INSIEME DA CIRCA UN ANNO

Mario Balotelli e Francesca Monti stanno insieme da circa un anno. Ci hanno messo un po’ prima di uscire allo scoperto, anche perché il calciatore vanta nel suo passato amoroso una serie di storie travagliate. Prima di conoscere la 24enne cameriera che lavora sulla Riviera Adriatica, è stato legato a Clelia, con cui ha avuto il suo secondogenito Lion, prima ancora a Fanny Neguesha e a Raffaella Fico, da cui ha avuto la sua primogenita Pia.



DIFENDE CR7

Mario Balotelli è un calciatore altalenante. Ex di Inter, Milan e Monza, è facile ai colpi di testa nella vita sentimentale come nella carriera calcistica. Ora sta vivendo un periodo di alti e bassi con la squadra svizzera del Sion, ma è sempre attento al mondo del pallone. Nelle sue Storie, infatti, nonostante sia in relax alle Maldive con Francesca Monti, ha scritto un messaggio per Cristiano Ronaldo, uno degli eliminati di lusso del Mondiale in Qatar. "Non sono un fan suo è risaputo ma per ciò che ha fatto per il calcio questo ragazzo merita più rispetto" ha detto prima di tornare a dedicarsi alle curve di Francesca.