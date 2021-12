Marina La Rosa single: “Il mio corpo mi ha salvata: sono arrivata a 47 chili e ho detto basta”

“A salvarmi è stato il corpo. Ero arrivata a 47 chili e lì mi sono detta: basta”. Comincia così la lunga confessione di Marina La Rosa. Posa bellissima in foto che lei stessa definisce “pazzesche” per il settimanale “Chi” ma racconta l’inferno dal quale è uscita. “Tutto finisce nella vita, ma l’unione e il guardare nella stessa direzione possono fare la differenza” spiega l’attrice che da quando ha lasciato il marito Giulio Bellitti l’estate scorsa, è single.

“Comunicarlo fa malissimo, ma tanto è difficile che l’altra persona non si sia accorta di nulla. La nostra crisi in fondo durava già da un paio d’anni… - continua la ex gieffina – La scorsa estate (la parola fine, ndr)… Nel nostro caso non c’è stata alcuna tragedia. La tragedia sarebbe stata continuare a vivere nella maniera sbagliata sia per noi sia per i nostri figli”.



E’ consapevole, decisa, convinta, ma per nulla disposta a rimettersi in gioco. “La storia importante l’ho già avuta col padre dei miei figli e poi ho una considerazione troppo bassa dell’uomo di oggi. Non sono pronta a ricredermi e non accetto miracoli”. Con Marina La Rosa patti chiari e amicizia lunga…

