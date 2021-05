Marina La Rosa mezza nuda: “Guardatemi sono una fi.. pazzesca”

Foto studiate, intime, casalinghe, spiritose, mai hot. Ma ora Marina La Rosa volta pagina e annuncia il cambiamento con un nuovo post in cui posa con nulla addosso, coperta solo da un asciugamano mentre esce dalla doccia. I fan sognano ricordando le lunghe notte bollenti durante la prima edizione del Grande Fratello quando “la gattamorta” faceva impazzire i fan. Ora ironica come non mai, Marina spiega il suo “nudo”.

“Il tuo profilo Instagram è fantastico, foto carine e poi scrivi benissimo, davvero, scrivi proprio bene, si vede che sei una persona molto intelligente” le scrivono i follower. Ma ora basta, Marina La Rosa vuole cambiare “immagine”. “Ecco io non voglio essere più l’intelligente, io voglio fare come quelle che hanno milioni di followers e vengono pagate per postare una foto o una storia. Voglio essere come quelle con la bocca gonfia tutte uguali, voglio essere fi.. (ah vero, io sono già una fi.. pazzesca)” scrive a corredo di una foto in cui posa senza abiti, coperta solo del telo da bagno.

“Un mio amico mi ha detto: smetti di postare queste foto inutili tue e del gatto, fai vedere le tette e il cu.. e vedrai come aumentano i followers. Io però le tette ed il cu.. non ce l’ho quindi faccio finta che esco dalla doccia… E quanto mi piacerebbe se ci chiamassero per una collaborazione di accappatoi o, ancora meglio, ceramiche per… bagni” aggiunge. Il suo post fa incetta di like e le amiche vip applaudono, tra cui Alessia Marcuzzi che scrive: “Ma infatti, facce vedè quanto sei bona”.

Marina La Rosa completamente nuda "ritorna" gattamorta Instagram 1 di 10 Instagram 2 di 10 Instagram 3 di 10 Instagram 4 di 10 Instagram 5 di 10 Instagram 6 di 10 Instagram 7 di 10 Instagram 8 di 10 Instagram 9 di 10 Instagram 10 di 10 leggi dopo slideshow ingrandisci

