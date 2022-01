Marina La Rosa festeggia 45 anni mezza nuda a letto

Quarantacinque anni e non sentirli. Marina La Rosa è più provocante che mai e festeggia il compleanno con un video social ad alto tasso erotico. Seminuda nel letto si crogiola tra le lenzuola, mostrando scorci sul suo bellissimo corpo e regalando sorrisi e pose maliziose, da vera "gatta morta". Auguri e complimenti non mancano da parte dei follower, ipnotizzati da tanto splendore.

Affronta la vita con sana leggerezza e molta ironia, e anche nel giorno del suo compleanno sceglie un mix di sensualità, provocazione e voglia di sorridere alla vita. "No no dai i bilanci sono noiosi ed oggi proprio non mi va. Preferisco ridere e sentire il forte rumore delle mie risate coprire tutto il resto. Ridere sempre sì, ammetto di aver avuto una grande maestra", scrive la La Rosa sui social postando il video "Ah.. il galateo consiglierebbe di non chiedere mai l’anno di nascita, io tuttavia sono una donna di mezza età. E direi che questi 45 me li porto piuttosto benino. Auguri a me!" conclude.

Marina ha raggiunto la popolarità nel 2000, partecipando alla prima edizione del "Grande Fratello", dove si guadagnò quell'etichetta di "gatta morta" che non si è più tolta di dosso. Nel 2010 ha sposato Guido Bellitti, da cui ha avuto i figli Andrea Renato e Gabriele e da cui si è separata l'estate scorsa. E' una donna decisa, fiera, pienamente consapevole di sé e del suo carisma. Sui social si diverte a stuzzicare i follower con scatti sexy, ma si presta anche all'ascolto dei loro problemi e dispensa consigli. Bellissima e saggia, un mix davvero esplosivo.

