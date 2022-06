Marina La Rosa attaccata dagli hater per il suo aspetto fisico | Lei ironizza: "Che il botox sia con tutti noi"

Marina La Rosa, nota concorrente della prima edizione italiana del "Grande Fratello", è sbarcata su TikTok.

Il benvenuto non è, però, stato dei migliori. In pochissime ore la showgirl ha ricevuto circa 2mila commenti negativi relativi al suo aspetto fisico . In molti le hanno scritto che è invecchiata, trascurata e che dimostra più anni di quelli che ha. Ma Marina non si è lasciata intimorire e ha replicato.