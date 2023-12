“Buon compleanno anima dai molti talenti, che mi ha scelto come compagna di vita (famiglia, danza, passioni, s**, street food) e per questo mi sento benedetta ogni secondo per aver avuto la fortuna di incontrarti in tutta questa vastità di persone. Ti amo, Ti amiamo” ha scritto qualche mese fa Marica Pellegrinelli a William Djoko in occasione del suo compleanno. William Djoko, 39 anni, è un produttore e dj olandese. Sin da bambino ha coltivato la passione per la musica, ma ha iniziato a farsi notare come ballerino e performer. Successivamente ha creato una band, Jason & the Argonauts, e nel 2008 ha lanciato il suo primo album da solista, Hard Loving. Ora è una star internazionale, ha cantato in città europee come Londra, Berlino e Barcellona.

Cosa è successo a Marica Pellegrinelli? Che tumore ha avuto? Nel periodo buio accanto alla modella il fidanzato William

Marica Pellegrinelli e William Djoko hanno vissuto gli ultimi due anni con tanta passione condividendo momenti belli e alcuni meno belli. Lo scorso luglio sui social la modella ha raccontato i problemi di salute che ha dovuto affrontare: “Un anno fa mi operavo, ho avuto l’enorme fortuna di trovare in tempo un male nel mio ovaio destro: è stata l’estate più bella della mia vita, ho ricevuto così tanto amore e conferme. Non ne ho mai parlato, un po’ per riservatezza, un po’ per paura, un po’ per scaramanzia, un po’ perché solo a distanza riesco ad avere un’immagine chiara di quel momento. Ne sono uscita molto più forte, lucida e sicura delle mie capacità e questo grazie a me stessa ma specialmente alle persone che mi hanno accompagnata e sostenuta... la mia famiglia di nascita e la mia famiglia di vita. Ho fatto prevenzione? Anche - quello che posso dirvi è di andare una volta in più dal medico e non una in meno, di ascoltare voi stessi e non chi sminuisce i vostri malesseri. Questo è per dire grazie alla vita ed alle cose leggere ma concrete che la riempiono di colori, chissà se avrò il coraggio di postare queste parole. Oggi sono stata finalmente su un ‘set fotografico’ ed ho sentito il mio corpo rispondere, già da qualche mese vedo il ritorno alla normalità - non fraintendermi: sono felice e baciata dalla fortuna, voglio continuare a vedere il bicchiere non mezzo pieno ma pieno, straripante”. Dopo il lungo sfogo social, la ex moglie di Eros Ramazzotti ha parlato con i follower raccontando i sintomi che l’hanno spinta a fare i controlli e ha invitato alla prevenzione.