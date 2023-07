La modella venezuelana, fidanzata con Gianmaria Coccoluto, 29 anni, famoso kitesurfer italiano nato a Terracina, in provincia di Latina, ha provato imbarazzo prima di sfilare pensando a un corpo che non si sente più suo. Poi però ha pensato alla sua felicità di mamma e ha indossato il sorriso più bello. Dopo tutto è questione di attitudine, ha spiegato sui social.

Mariana Rodriguez ha partorito il suo primo figlio in primavera e ora a 3 mesi dal parto torna in passerella.

Mariana Rodriguez ha postato le immagini della sua sfilata e si è confidata con i follower raccontando le sue emozioni per il debutto da mamma. “Sono al mio 3° mese di post parto, ritornare alle passerelle con un fisico che sinceramente sento che non mi appartiene e fare una sfilata con le modelle più gnocche, con i fisici più belli che ha l’Italia, mi ha messo a dura prova di soggezione”. E poi ha aggiunto il suo imbarazzo nel tornare negli ambienti della moda: “Soprattutto nel momento di fare fitting, non lo nego, vi confesso che ho provato vergogna a mostrare la mia pancia piena di smagliature e non in forma, ma nonostante tutto questo, mi sono detta: ‘Ma a me che mi frega, nella vita tutto è questione di attitudine’”. Mariana Rodriguez ha sfilato bella come il sole con i costumi e gli abiti da mare e il suo successo è merito del suo ingrediente speciale: “Ho indossato il mio migliore sorriso ed anche la mia vibrazione più alta per fare la passerella più bella di sempre”. Ha ringraziato il brand di costumi che l’ha voluta nel team: “Mi sono sentita grata e molto emozionata nel rivedere tutti… vi voglio bene ragazzi”.



La foto nuda col pancione Mariana Rodriguez aveva mostrato il suo bel pancione nudo al nono mese di gravidanza grazie a uno scatto che faceva girare la testa. La ex gieffina aveva regalato una posa ad alto tasso erotico quando era di 36 settimane, poco dopo sarebbe nato Noa Maria. “Papà ieri sera ci ha scattato questa foto” aveva scritto la modella venezuelana orgogliosa della sua dolce attesa.

L’arrivo di Noa Maria Quando Mariana Rodriguez è diventata mamma ha realizzato il suo sogno d’amore. Sui social ha postato la manina di Noa Maria e ha scritto: “Il periodo più vulnerabile della mia vita con le emozioni più forti che mai, al punto tale di sentirmi colpevole per sentire delle emozioni così intense… è un cambio, è un cambiamento così forte pieno di dolore ma anche d’amore tanto da farti rinascere, da trovare la forza dove non c’è… ma poi arriva lui Noa Maria con la sua luce, la sua forza, la sua bellezza infinita e ti afferri a quello, a quel baby arcobaleno per rinascere come la fenice dalla cenere. Le mamme hanno lo stesso bisogno d’attenzione e amore di un neonato, anche loro sono appena nate”.