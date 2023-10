La top model ha annunciato il fidanzamento con l’atleta dopo una vacanza in America con la figlia Marialucas. Il viaggio è stata l’occasione per dare la notizia alla bambina e ai fan della coppia. “E’ un amore gipsy che presto metterà radici” ha detto al magazine “Vogue Italia”.

Mariacarla Boscono è in topless, ma non si vede

La proposta di nozze “Questo è uno dei momenti più magici della mia vita” ha detto Mariacarla Boscono in esclusiva al magazine “Vogue Italia” raccontando del viaggio a Los Angeles con il compagno Claudio Stecchi e la figlia 11enne Marialucas, nata dal suo precedente legame con Andreas Patti. Il fidanzamento e la proposta di nozze è arrivata tra i fondali marini, la location perfetta per un amore limpido e bollente. “We got engaged (ci siamo fidanzati)” ha scritto lei su Instagram postando alcuni scorci della vacanza americana della coppia con tanto di baci e appassionati. La modella fa sfoggio anche del suo anello di fidanzamento. Ed è la prima volta che Mariacarla e Claudio escono allo scoperto e si lanciano in scatti infuocati.

Quando e dove si sono conosciuti Mariacarla Boscono e Claudio Stecchi Mariacarla Boscono, 43 anni, e Claudio Stecchi, 33 anni da compiere a novembre, si sono conosciuti circa un anno fa in Italia. La top model ha rivelato che tra i due è stato amore a prima vista e che da allora, non si sono più lasciati. Lui gira il mondo per le sue gare di atletica, lei per le passerelle e gli shooting, ma appena possono si riuniscono. Mariacarla Boscono con la figlia Marialucas lo ha visto gareggiare ai campionati del mondo di Budapest.

L’unica apparizione pubblica Mariacarla Boscono e Claudio Stecchi sono riservati e non amano condividere scatti privati. Della loro storia non ci sono tracce social se non una sola apparizione pubblica di questa estate quando lei era bellissima a un evento d’alta moda organizzato in Puglia, ad Alberobello.

Chi è Claudio Stecchi? Il futuro sposo di Mariacarla Boscono è un atleta olimpico di salto con l'asta. Sportivo da generazioni (il padre Gianni è stato tre volte campione italiano di salto), Claudio Stecchi parteciperà ai Giochi Olimpici che si terranno a Parigi dal 26 Luglio 2024. Ad agosto ha conquistato la finale mondiale per la seconda volta, arrivando a 5,75m. Il suo record personale è di 5,82m, mentre il suo primo titolo italiano risale al 2012 ad Ancona.

I flirt di Mariacarla Boscono Prima di Claudio Stecchi Mariacarla Boscono è stata al centro del gossip per una presunta relazione con Stefano De Martino (nel 2020) e per il fidanzamento con Ghali.