Maria Grazia Cucinotta festeggia la laurea della figlia Giulia

Mamma orgogliosa

Maria Grazia Cucinotta è felicissima di poter condividere con i follower il grande giorno di sua figlia. Sui social ha postato le foto in cui indossa una blusa di pelle decorata con tante lunghe frange. "Oggi Giulia si è laureata con 110 e lode... Quante emozioni belle, di quelle che ti riempiono gli occhi di lacrime felici e il cuore di una felicità assoluta... grazie amore di mamma... io e papà ti amiamo" ha scritto l'attrice postando le foto in cui sorride accanto al marito e alla neo laureata. Per la ragazza sono arrivate le congratulazioni dei fan, ma anche quelle delle amiche vip come

Roberta Capua

Rossella Brescia

Monica Leofreddi

Serena Autieri

Nicoletta Romanoff

Milena Miconi

La famiglia di Maria Grazia Cucinotta

Giulia è nata nel 2001 ed è l'unica figlia di Maria Grazia Cucinotta e Giulio Violati. Il matrimonio dell'attrice siciliana e l'imprenditore risale al 1995: un amore forte e solido tanto che, in occasione del 25esimo anniversario, la coppia ha deciso di celebrare nuovamente le nozze. "L'amore vero dura per sempre. Non è semplice, ma l'importante è non mollare mai", ha detto Maria Grazia. Le foto di famiglia sono rare sul suo profilo social, anche se non manca di condividere con i follower quelle dei momenti importanti come la festa per i suoi 54 anni. La laurea della figlia è stato un momento troppo emozionante per tenerlo tutto per sé e gli scatti social hanno conquistato i cuori dei fan.