Maria Grazia Cucinotta festeggia le nozze d'argento e risposa Giulio Violati

Venticinque anni di matrimonio, e non sentirli. Maria Grazia Cucinotta e Giulio Violati hanno rinnovato le loro promesse e si amano oggi come allora. L'attrice ha festeggiato con i follower condividendo una foto in cui sorride insieme allo "sposo" e alcuni dettagli, dall'abito alla torta. "L'amore vero dura per sempre, non è semplice, ma l'importante è non mollare mai" ha scritto nel post.

Prima Maria Grazia ha annunciato la ricorrenza condividendo uno scatto con il marito, abbracciati stretti sul divano. "25 anni dal nostro sì. Ti amissimoooo" ha scritto con semplicità. Poi lo scatto dei festeggiamenti, lei fasciata in un abito di pizzo bianco e bouqet in mano, lui in completo scuro e senza cravatta. Sfoggiano orgogliosi le fedi al dito e sorridono felici.

"Non abbiamo potuto festeggiare con gli amici, rispettando il periodo, ma vogliamo ringraziare tutti per gli auguri e l'affetto vero" ha scritto la Cucinotta nel post. Ma non ha comunque voluto rinunciare a celebrare come si deve una ricorrenza tanto speciale. L'attrice e il produttore si sono conosciuti negli anni Ottanta durante una festa di Capodanno e da allora non si sono più lasciati. Hanno una figlia, Giulia, il loro traguardo più bello.

