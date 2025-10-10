Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
People
Niente botox

Maria Grazia Cucinotta festeggia 30 anni di nozze: “Ho le rughe e piaccio di più”

L’attrice scrive sui social una dolce dedica al marito Giulio Violati

10 Ott 2025 - 10:28
1 di 16
© Instagram
© Instagram
© Instagram

© Instagram

© Instagram

Maria Grazia Cucinotta festeggia l’anniversario di nozze sui social e scrive una dolce dedica al marito Giulio Violati. “30 anni di matrimonio. Eravamo due ragazzini innamorati e così siamo rimasti nonostante gli anni – dice postando gli scatti della vita di coppia - Non è stato facile, ma ci siamo ritrovati sempre e sempre più innamorati e abbiamo imparato che insieme si diventa invincibili, perché l’amore può tutto. Ti amo amore mio”. L'attrice ha anche detto: "Ho le rughe, mi piaccio".

Leggi anche

Maria Grazia Cucinotta sui suoi esordi: "Discriminata per le mie origini meridionali"

Maria Grazia Cucinotta: "La mentalità della gente è il peggior confine della società"

30 anni di matrimonio

 Maria Grazia Cucinotta è sposata con Giulio Violati dal 1995 e al settimanale “Oggi” spiega il segreto per stare insieme: “La pazienza, innanzitutto. E poi l’attenzione perché nulla deve essere dato per scontato”. Trent’anni sono volati, dice l’attrice, che aggiunge: “Siamo cresciuti insieme, ci siamo evoluti, anche scontrati, ma sempre ritrovati”.

Leggi anche

Maria Grazia Cucinotta sulla malattia della sorella: "La mia preoccupazione più grande"

“Ho le rughe ma mi piaccio di più”

 L’attrice 57enne – al cinema con “Esprimi un desiderio” - al settimanale “Oggi” ha detto: “Mi hanno aggiunto ciocche grigie e accentuato le rughe che già normalmente ho. Visto che ho scelto di non usare il botox”. “Ho sempre cercato il giudizio esterno, ma non mi sono mai vista bella come mi vedevano gli altri – ha aggiunto Maria Grazia Cucinotta – Con l’età però ho imparato a dire: ‘Mi piaccio’”. Per ora preferisce non ricorrere alla medicina estetica e spiega: “Ognuno è libero di fare ciò che vuole ma con consapevolezza. Un botox fatto male può provocare danni seri. Una volta l’ho provato ma mi sentivo paralizzata e non mi riconoscevo”.

Leggi anche

Maria Grazia Cucinotta festeggia la laurea della figlia Giulia

Maria Grazia Cucinotta mamma orgogliosa: sua figlia Giulia si è laureata

1 di 17
© Instagram
© Instagram
© Instagram

© Instagram

© Instagram

Ti potrebbe interessare

maria grazia cucinotta
gossip

Sullo stesso tema