Maria Grazia Cucinotta festeggia l’anniversario di nozze sui social e scrive una dolce dedica al marito Giulio Violati. “30 anni di matrimonio. Eravamo due ragazzini innamorati e così siamo rimasti nonostante gli anni – dice postando gli scatti della vita di coppia - Non è stato facile, ma ci siamo ritrovati sempre e sempre più innamorati e abbiamo imparato che insieme si diventa invincibili, perché l’amore può tutto. Ti amo amore mio”. L'attrice ha anche detto: "Ho le rughe, mi piaccio".