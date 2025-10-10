L’attrice scrive sui social una dolce dedica al marito Giulio Violati
Maria Grazia Cucinotta festeggia l’anniversario di nozze sui social e scrive una dolce dedica al marito Giulio Violati. “30 anni di matrimonio. Eravamo due ragazzini innamorati e così siamo rimasti nonostante gli anni – dice postando gli scatti della vita di coppia - Non è stato facile, ma ci siamo ritrovati sempre e sempre più innamorati e abbiamo imparato che insieme si diventa invincibili, perché l’amore può tutto. Ti amo amore mio”. L'attrice ha anche detto: "Ho le rughe, mi piaccio".
Maria Grazia Cucinotta è sposata con Giulio Violati dal 1995 e al settimanale “Oggi” spiega il segreto per stare insieme: “La pazienza, innanzitutto. E poi l’attenzione perché nulla deve essere dato per scontato”. Trent’anni sono volati, dice l’attrice, che aggiunge: “Siamo cresciuti insieme, ci siamo evoluti, anche scontrati, ma sempre ritrovati”.
L’attrice 57enne – al cinema con “Esprimi un desiderio” - al settimanale “Oggi” ha detto: “Mi hanno aggiunto ciocche grigie e accentuato le rughe che già normalmente ho. Visto che ho scelto di non usare il botox”. “Ho sempre cercato il giudizio esterno, ma non mi sono mai vista bella come mi vedevano gli altri – ha aggiunto Maria Grazia Cucinotta – Con l’età però ho imparato a dire: ‘Mi piaccio’”. Per ora preferisce non ricorrere alla medicina estetica e spiega: “Ognuno è libero di fare ciò che vuole ma con consapevolezza. Un botox fatto male può provocare danni seri. Una volta l’ho provato ma mi sentivo paralizzata e non mi riconoscevo”.