Weekend di relax e cultura per Maria Elena Boschi , che ha trascorso qualche giorno in allegria alla scoperta di Ischia. Tra passeggiate per le stradine dell'isola e giri in barca al tramonto, la ex ministra ha fatto il pieno di spensieratezza. In shorts, camicetta dalla scollatura birichina e ballerine si è goduta panorama mozzafiato e ottima compagnia, ma senza dimenticare i follower a cui ha mandato qualche cartolina social dalla sua vacanza. Mancava solo il suo compagno Giulio Berruti e il quadretto sarebbe stato perfetto.

Maria Elena Boschi a Ischia, mai vista così! Instagram 1 di 14 Instagram 14 di 14 Instagram 14 di 14 Instagram 14 di 14 Instagram 14 di 14 Instagram 14 di 14 Instagram 14 di 14 Instagram 14 di 14 Instagram 14 di 14 Instagram 10 di 14 Instagram 11 di 14 Instagram 12 di 14 Instagram 13 di 14 Instagram 14 di 14 leggi dopo slideshow ingrandisci

"Non avevo mai visitato Ischia: che luogo incantato. Che isola meravigliosa! Felice di aver condiviso un weekend di relax e cultura con gli amici" ha scritto la Boschi a corredo delle foto. Ha posato davanti all'obiettivo in forma smagliante con i pantaloncini che scoprivano le lunghe gambe e la camicetta che ha regalato qualche scorcio sul suo décolleté. Ha da poco cambiato acconciatura e con il nuovo look è più graziosa che mai.

LEGGI ANCHE >La ex di Berruti: "Giulio mi diceva che con la Boschi erano solo amici"

Si vede che per Maria Elena è un periodo positivo. Il suo sorriso è luminoso come non mai posando con il panorama sullo sfondo, o mentre si lascia baciare dal sole al tramonto, o a tavola con la sua comitiva di amici. Con Berruti le cose vanno a gonfie vele, nonostante lui non abbia partecipato al weekend di mare, e la felicità di un amore ardente brilla negli occhi della Boschi.