La ex di Berruti: "Giulio mi diceva che con la Boschi erano solo amici"

Giulio Berruti e Maria Elena Boschi sono usciti allo scoperto: si amano e non hanno più nessuna intenzione di nascondersi. Inseguiti dal gossip, spiati, paparazzati, alla fine hanno ceduto e hanno confessato di amarsi. Spettatrice suo malgrado della "telenovela" che ha appassionato gli italiani anche Francesca Kirchmair , che al tempo delle prime foto rubate era la fidanzata in carica dell'attore. Davanti alle sue preoccupazioni, lui la rassicurava: "La Boschi è solo un'amica". E invece...

La Kirchmair, attrice e produttrice 24enne di origine svizzera, ha parlato al settimanale Di Più della fine del suo amore con Berruti: "Sono molto sorpresa delle foto che sono uscite negli ultimi mesi. Vedere continuamente le foto che uscivano di lui e la signora Boschi è stato un po' strano per me e hanno sicuramente contribuito a far si che le cose tra me e Giulio rimanessero strane".

Francesca e l'attore sono stati insieme tre anni e per un periodo hanno convissuto a Los Angeles, dove la giovane si è trasferita per dare una chance in più alla sua carriera di attrice. Complice il lockdown e con un Oceano a separarli, i due si sono presi del tempo per riflettere su un rapporto che iniziava a dare segni di cedimento. "Prima della quarantena io e Giulio eravamo ancora fidanzati - ha raccontato la Kirchmair a il Giornale - eravamo insieme anche alla première del suo film Downhill a New York. Però è anche vero, come ha detto Giulio nella sua intervista, che ci eravamo presi un momento di pausa poco dopo New York per vari motivi personali. Quindi rimanere separati fisicamente, io a casa nostra a Los Angeles e lui in Italia, durante questo periodo brutto legato al Covid, ha cambiato un po' le dinamiche della situazione".

Adesso tra lei e Berruti è tutto finito, e la Kirchmair ci ha messo definitivamente una pietra sopra: "Mi sono distanziata dalla situazione, visto anche che Giulio, quando cerchiamo di parlare, sostiene ancora fino a questo giorno che loro sono solo amici; come l'ha sempre fatto in passato, quando lo vedevo parlare con lei e glielo chiedevo". Ma non rinuncia a tirare una frecciatina, sottile ma velenosa, alla Boschi: "Non mi sono neanche mai preoccupata visto che io e Giulio ci siamo amati tantissimo e che la signora ha più di 15 anni in più di me".

