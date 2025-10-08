Margot Sikabonyi è diventata mamma per la terza volta

"Eccomi qua, mamma mia, mamma mia. Quanto tempo è passato. Eh si tanto, tanto, ma perché sono successe tantissime cose, capito? E’ il motivo per cui sono qui, infatti, per dirvi questa cosa che è successa, che è una notizia bomba". Così in un video social Margot Sikabonyi annunciava la sua terza gravidanza. "E allora io adesso stavo appunto cercando come… Il modo giusto, giusto per raccontarvela: un fuoco d'artificio che scoppia dietro adesso, o qualcuno che arriva, fa le capriole, però non basta, non basta anche perché adesso sono tutti talmente sensazionali che…- prosegue - Tanto poi è la vita che ci pensa essere sensazionale”, mostrando il pancino nell'inquadratura e sottolineandolo con le mani.