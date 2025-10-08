Margot Sikabonyi è diventata mamma per la terza volta

Margot Sikabonyi, il fascino della semplicità
© IPA
© IPA
L’attrice ha già due figli avuti dal suo ex compagno Jacopo Lupi
Margot Sikabonyi, 42 anni, già madre di Bruno James (2015) e Leonardo (2017) avuti dal suo ex compagno Jacopo Lupi, ha dato alla luce un altro maschietto, che si chiama Michele. L’attrice è rimasta molto riservata su chi sia il padre del suo terzo figlio: la sua identità rimane un mistero.
Nei mesi precedenti, Margot Sikabonyi, che dopo il successo con “Un Medico in Famiglia” ha scelto di rallentare il ritmo frenetico del lavoro, di dedicarsi alla pratica di yoga, alla riflessione interiore e a una dimensione di vita più spirituale, aveva condiviso momenti della sua gravidanza sui social e in televisione, parlando della maternità, della giornata tipo, del corpo che cambia e della bellezza dell’attesa.
"Eccomi qua, mamma mia, mamma mia. Quanto tempo è passato. Eh si tanto, tanto, ma perché sono successe tantissime cose, capito? E’ il motivo per cui sono qui, infatti, per dirvi questa cosa che è successa, che è una notizia bomba". Così in un video social Margot Sikabonyi annunciava la sua terza gravidanza. "E allora io adesso stavo appunto cercando come… Il modo giusto, giusto per raccontarvela: un fuoco d'artificio che scoppia dietro adesso, o qualcuno che arriva, fa le capriole, però non basta, non basta anche perché adesso sono tutti talmente sensazionali che…- prosegue - Tanto poi è la vita che ci pensa essere sensazionale”, mostrando il pancino nell'inquadratura e sottolineandolo con le mani.
Non si conosce l'identità del padre del bambino che aspetta Margot Sikabonyi. Lei non ha mai parlato ai follower di un legame sentimentale negli ultimi tempi, e anche per questo i fan sono rimasti sorpresi dalla notizia della gravidanza. In passato l'attrice è stata sposata con Jacopo Lupi, dal quale ha avuto i primi due figli. La loro separazione è stata molto traumatica. Prima ancora, dal 2003 al 2009, Margot ha avuto una storia d'amore con Pietro Sermonti, conosciuto sul set di "Un medico in famiglia".
© IPA
© IPA