Marco Verratti e Jessica Aidi, relax e pettegolezzi a Montecarlo

l'amore va in scena al torneo di tennis a Montecarlo e i protagonisti sono Marco Verratti e Jessica Aidi . La coppia è stata fotografata in tribuna al Monte-Carlo Rolex Masters durante uno dei match, con loro c'erano anche il calciatore Neymar , le modelle Isabelle Goulart e Stella Maxwell e il dj Martin Garrix .

Jessica è bellissima e sexy come sempre. Ha scelto uno chemisier bianco cortissimo che lascia nude le gambe, stivali con il tacco alto e occhiali da sole cat-eyes che le nascondono lo sguardo. Marco, casual in jeans, la stringe a sé sulla terrazza vista mare e durante la partita si perdono in chiacchiere e gesti di complicità.



Verratti e la Aidi si sono sposati a luglio, subito dopo il successo del centrocampista con la Nazionale di calcio a Euro2020. Si sono detti sì con una cerimonia civile a Neuilly Sur Seine, pochi chilometri a nord di Parigi, e poi hanno festeggiato con un ricevimento da favola in un hotel nel centro della città. Leggenda vuole che tra loro sia stato un vero e proprio colpo di fulmine in un locale dove la ragazza faceva la cameriera. Da allora la magia non è ancora finita.