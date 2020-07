Marco Borriello, shopping milanese senza la Pellegrinelli

Torna a scatenare il gossip milanese Marco Borriello. Eccolo mentre fa shopping in pieno centro inseguito dai paparazzi che si attendono di vederlo in dolce compagnia. Il calciatore, ex di Belen Rodriguez, da tempo era lontano dalla movida e dai pettegolezzi. Vive gran parte dell’anno nella sua villa di Ibiza, posta poco e non ama farsi fotografare. Nelle ultime settimane è stato però pizzicato con Marica Pellegrinelli.

Lo shopping di Borriello è in completa solitudine. Questa volta, per il giro in centro a Milano, non c’è la ex moglie di Eros Ramazzotti a fargli compagnia. Eppure, qualche giorno fa, i due sono stati beccati prima in un centro estetico, poi a passeggio nel quadrilatero della moda tra gelati e chiacchiere. Sono solo buoni amici o c’è qualcosa di più? Alla Pellegrinelli di recente è stata attribuita una storia con il modello Paul Ferrari. Accanto a Borriello invece, dopo numerosi flirt con bellissime donne, da tempo non si vede una fidanzata. Chissà se la sua è una vita da bomber top secret…



