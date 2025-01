Marco Borriello con i suoi flirt è stato per anni al centro delle cronache rosa, ma ora pare abbia messo la testa a posto. Al suo fianco c'è Eleonora Preziosi, con cui è stato paparazzato dal settimanale Chi a spasso a Milano. Lei non è una ragazza qualunque: si tratta della figlia di Enrico Preziosi, presidente del Genoa negli anni in cui l'ex calciatore era al massimo della forma e della popolarità. Finito il legame professionale, tra i due sono rimasti affetto e stima, e ora pare che Marco sia entrato in famiglia…