Marco Borriello con Sofia fa sul serio

Accanto ha sempre avuto belle donne. Dopo Belen, una delle più desiderate d'Italia, Marco Borriello è stato inseguito dal gossip per i suoi flirt con Nina Senicar, Madalina Ghenea, Camila Morais, Gilda Ambrosio, Bianca Brandolini d'Adda. Ora che non gioca più a pallone, non si nasconde nemmeno davanti ai flash. Quelli del settimanale Chi l'hanno pizzicato a Milano insieme alla nuova fiamma: una splendida modella brasiliana di 28 anni, Sofia Resing.