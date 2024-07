Mara Venier: "Incinta a 17 anni, ho confuso la prima cotta con l’amore per sempre"

A proposito di quella prima storia d'amore da ragazzina, dalla quale è nata sua figlia Elisabetta Ferracini, Mara Venier ha raccontato: "Ho incontrato questo ragazzo in piazza Ferretto, la piazza principale dove facevamo le vasche, e ho frainteso la prima cotta dell’adolescenza con l’amore per sempre. All’epoca facevo la parrucchiera e lui era bellissimo". La gravidanza è arrivata quasi subito. Ai genitori non ha avuto il coraggio di parlarne: "Non dissi niente, non ne abbiamo mai parlato, anche se avevano intuito, ma prevaleva il contesto, la vergogna, lo scandalo. I miei amici mi dicevano che non potevo tenere Elisabetta, ma ancora una volta ho fatto di testa mia".