Manuela Arcuri: “Uno scossone per ripartire”

“Avevo bisogno di uno scossone per ripartire”. Manuela Arcuri è tornata in pista. Dopo la maternità (“Mattia ha cambiato la mia vita. Ora è lui che illumina le mie giornate” dice al settimanale Chi), l'attrice è riapparsa in tv e si è dilettata nel ballo. “I calendari oggi non li rifarei, ma non li rinnego assolutamente”.

“Se una è bella, non è brava. Se una è bella, è stupida. Se lavora, chissà come ha meritato quel posto. Ci sono troppi cliché sul fattore estetico e la maggior parte sono riservati all'universo femminile” dice la Arcuri nell'intervista al settimanale di Alfonso Signorini.



E' fidanzata con Giovanni Di Gianfrancesco: “Oramai sono 8 anni che stiamo assieme e ci fidiamo ciecamente l'uno dell'altra”. Alle nozze non ci pensano, ma ad allargare la famiglia sì. “Adesso inizia a chiedercelo anche lui (Mattia, 5 anni, ndr)... Intanto ci tenevo a riprendere in mano la mia vita lavorativa, poi, un domani, chissà... In questi 5 anni mi sono dedicata solo a lui e, per come vivo la maternità, un altro figlio mi fermerebbe di nuovo... In fondo diventare mamma è sempre stato il mio più grande sogno”.